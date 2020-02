For the first time I agree with Pandikar Amin Mulia

For the first time I agree with Tan Sri Pandikar Amin Mulia, former Speaker of Parliament.

Pandikar said:“Persidangan Dewan Rakyat tidak boleh dibuat sesuka hati oleh sesiapa pun.”

He said from the statement of the interim Prime Minister, Tun Dr. Mahathir Mohamad, “persidangan khas Parlimen” yang akan diadakan pada 2hb Mac, 2020 adalah untuk menentukan siapa individu yang layak menjadi Perdana Menteri mengikut bilangan undi dari ahli-ahli Dewan Rakyat.

Pandikar said:

“Pada saya, kalau lah tujuan persidangan khas yang akan diadakan pada 2hb Mac itu adalah untuk menentukan kedudukan Perdana Menteri, ianya melanggar Peraturn Mesyuarat (PM) 11 (2) dan PM 11 (3) atas dua sebab:

“1. Tun Mahathir adalah bukan Ketua Majlis atau Perdana Menteri dalam konteks pengertian/tafsiran PM 11. Tun Mahathir telah meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri dan lantikannya sebagai Perdana Menteri Interim adalah tidak dirangkumi oleh tafsiran sebagai Ketua Majlis.

“2. Memilih seorang Perdana Menteri adalah bukan FAEDAH orang ramai dalam konteks tafsiran PM 11 (3). Urusan yang dibincang dalam mesyuarat Dewan Rakyat dibawah PM 11 (3) adalah bukan untuk memilih kedudukan jawatan seorang Perdana Menteri.”

This is in line with the decision taken by the Pakatan Harapan Presidential Council last night.

Lim Kit Siang MP FOR ISKANDAR PUTERI

Media comment by Lim Kit Siang in Kuala Lumpur on Friday, 28th February 2020