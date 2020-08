Nilai projek rundingan terus yang diluluskan oleh Kerajaan PH sebanyak RM6.6 bilion hanya 1.4% daripada jumlah keseluruhan nilai perolehan sebanyak RM 477.4 bilion

Semalam di Parlimen, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz telah cuba mengalihkan perhatian kemelut “antara dua darjat”, di mana Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi melanggari kuarantin kendiri selama 14 hari dan dikompaun “manja” hanya RM1,000, sedangkan mak cik warga emas berumur 72 tahun dihadapkan ke mahkamah dan didenda RM8,000 serta penjara 1 hari,

Menteri Kewangan menyatakan bahawa 101 projek rundingan terus yang bernilai sebanyak RM6.6 bilion telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Pakatan Harapan (PH) sepanjang 22 bulan pentadbiran PH. Dalam kata lain, kos purata setiap projek rundingan terus di zaman PH adalah RM65.3 juta. Namun, berapakah peratusan RM6.6 bilion ini berbanding dengan nilai keseluruhan perolehan di bawah PH?

Jawapan ialah 1.4%! Rujuk jadual di bawah yang diperolehi dari Laporan Anggaran Perbelanjaan 2018-2019.

Proportion of contracts awarded via direct negotiation under PH

Year Supplies & Services

(RM mil) Dev Expenditure

(RM mil) Total Procurement

(RM mil) 2018 172,930 56,095 229,025 2019 194,654 53,700 248,354 367,584 109,795 477,379 % Direct Nego

(RM6.6 bilion) 6.01% 1.38%

Bolehkah Zafrul turut menyatakan nilai projek-projek rundingan terus oleh Barisan Nasional (BN) dan projek-projek rundingan terus yang diluluskan olehnya di bawah Perikatan Nasional (PN)? Adakah nilai projek -projek rundingan terus tersebut kurang atau lebih daripada 1.4% jumlah keseluruhan perolehan kerajaan?

Senarai berikut merupakan beberapa projek rundingan terus oleh kerajaan BN yang bernilai berbilion-bilion, malah puluhan bilion ringgit. Kes sensasi Jepak Holdings zaman BN yang melibatkan skandal rasuah orang kuat BN di mahkamah pun sudah bernilai RM1.2 bilion.

Selected projected awarded through direct negotiation under the BN (2013-2018)

Contractors Project Ministry Award Est Value (RM mil) Datasonic Technologies Passport chip Home 2014 319 Prestariang SKIN Sistem Kawalan Imigresen Nasional (SKIN) Home 2017 3,500 Boustead Naval Shipyard 4 Littoral Mission Ships Defense 2017 1,170 CCCC ECRL Finance 2016 55,000 China Petroleum Pipeline Bureau Multi-Product Pipeline & Trans-Sabah Gas Pipeline Finance 2016 9,400 Jepak Holdings Solar Hybrid & Diesel Generator Set Finance 2016 1,200 Muhibbah Viccana JV Supply base construction for Bintulu Port Transport 2016 1,247 China Railway Construction Co Gemas-JB Electrification & Double-Tracking Transport 2015 9,550 Dhaya Maju Infrastructure KDVT 1 Transport 2013 1,300 Dhaya Maju Infrastructure KDVT 2 Transport 2018 5,900 MMC-Gamuda MRT2 Transport 2015 39,350 Various 6 IPP projects Energy 2016-2018 11,400 Total 139,336

12 projek rundingan terus BN dalam senarai di atas sahaja sudah mencecah RM139.3 bilion. Itu pun belum lagi senarai penuh. Bandingkanlah dengan 101 projek rundingan terus PH sebanyak RM6.6 bilion (kos purata RM65.3 juta setiap projek). Nilai projek rundingan terus PN yang diluluskan oleh Zafrul belum tahu lagi.

Menteri Kewangan juga gagal untuk mendedahkan senarai penuh 101 projek rundingan terus PH dan syarikat terlibat. Mengapa takut untuk berbuat demikian? Menteri Kewangan tidak harus menyembunyi dan main sorok-sorok maklumat. Saya cabar dia dedahkan kesemuanya supaya rakyat boleh menilai dan membandingkan syarikat mana yang berjaya mendapat tender, kroni siapa yang dapat, serta Menteri mana yang memohon kelulusan rundingan terus.

Atau Zafrul takut akan terbongkar nanti bahawa Perdana Menteri sendiri, semasa menjadi Menteri Dalam Negeri PH dan Menteri-menteri “Pengkhianat” yang lain, pun ada memohon projek rundingan terus (direct award) daripada saya sebagai Menteri Kewangan? Adakah Perdana Menteri PN juga bersalah jika beliau memohon projek rundingan terus pada masa itu? Sampai hati mereka ini “mengutuk” diri sendiri.

Perlu ditegaskan bahawa Kementerian Kewangan PH mengamalkan sistem tender terbuka selaras dengan Manifesto Pilihan Raya Umum 2018 PH yang menyatakan dalam Janji 23, “Kami akan memastikan sistem tender terbuka digunakan dengan meluas dan telus, terutamanya untuk projek-projek besar”. Jelas di sini, tidak disebut bahawa tidak boleh menggunakan kaedah rundingan terus dalam keadaan tertentu.

Pengecualian daripada menggunakan kaedah tender terbuka dibenarkan oleh Kementerian Kewangan berpandukan garis panduan kerajaan yang dilampirkan, iaitu, tertakluk kepada syarat tertentu seperti perolehan masa krisis atau bencana alam, perolehan berkepentingan nasional dan melibatkan keselamatan negara (Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Di-Raja Malaysia), kepakaran khusus (one of a kind) dan sebagainya. Kabinet juga boleh memutuskan untuk melaksanakan rundingan terus, satu perkara yang nampaknya semua Menteri-menteri “Pengkhianat” sekarang sudah lupa.

Tengku Zafrul harus mendedahkan segera senarai penuh projek rundingan terus oleh pentadbiran BN, PH dan PN. Jangan fitnah. Jangan suka baling batu sembunyi tangan. Jangan cuba mencipta persepsi untuk mengalih perhatian daripada kepincangan dalam PN.

Berani kerana benar. Amar makruf nahi mungkar.

Lim Guan Eng SETIAUSAHA AGUNG DAP & AHLI PARLIMEN BAGAN

Kenyataan sidang media oleh Lim Guan Eng di Parlimen pada hari Selasa, 25 Ogos 2020