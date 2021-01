Malaysia berhadapan dengan kegagalan teruk dalam kelima-lima tunjang utama strategi pasca-Covid 19 di bawah kerajaan Perikatan Nasional pada tahun 2020

Dalam perutusan Tahun Baru secara langsung beliau, Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyenaraikan lima tunjang utama strategi pemulihan nasional bersepadu pasca-Covid-19 untuk tahun 2021.

Lima tunjang ini tidak mampu mempertahankan dirinya di bawah penelitian rapi memandangkan ia adalah kegagalan kerajaan Perikatan Nasional sendiri.

Mari kita kaji lima tunjang ini:

Tunjang Pertama – Meningkatkan kesihatan awam melalui edaran vaksin Covid-19 dengan pelancaran program vaksinasi di seluruh negara.

Singapura, yang memulakan kempen vaksinasi Covid-19 pada 30 Disember, dianggarkan akan mempunyai cukup vaksin untuk populasi sekitar 5.5 juta orang pada suku ketiga 2021.

Indonesia, yang merupakan antara negara pertama di wilayah ini yang menerima penghantaran vaksin dari China dan telah mengumumkan beberapa perjanjian untuk menerima vaksin yang berpotensi, merancang untuk mengedarkan vaksin untuk 181.5 juta orang. Negara tersebut merancang untuk melaksanakan vaksinasi kepada 16 juta orang sebulan.

Malaysia menjangkakan akan menerima penghantaran pertama vaksin Pfizer Covid-19 pada suku pertama 2021. Bermula atau berakhir? Kuantiti vaksin? Adakah rancangan vaksinasi penduduk Malaysia? Bilakah sasaran ini akan dicapai? Rakyat Malaysia berhak mengetahui perinciannya!

Vaksin bukanlah ubat mujarab untuk Covid-19, dan seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman di Amerika Syarikat, proses edaran vaksin secara besar-besaran dengan cekap boleh menjadi satu cabaran yang mengerikan.

Presiden Amerika Syarikat Joe Biden telah memperingatkan bahawa negara tersebut akan memerlukan masa “bertahun-tahun, bukan berbulan” untuk mengedarkan vaksin di bawah rancangan pengedaran vaksinasi Trump, dan mengatakan beliau pula akan melakukan sedaya upaya untuk meningkatkan usaha pengedaran vaksin, dengan sasaran 100 juta vaksinasi dalam 100 hari pertama beliau menjawat jawatan Presiden.

Krisis pengedaran vaksin di Amerika Syarikat telah mendorong New York Times untuk menerbitkan sebuah editorial yang berjudul “We Came All This Way to Let Vaccines Go Bad in the Freezer?” tentang bagaimana Amerika gagal merancang dengan baik proses logistik dan cara pelaksanaan vaksinasi untuk berjuta-juta orang.

Tunjang Kedua – Memperkukuhkan ekonomi rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara pasca-Covid-19 melalui pelaksanaan Belanjawan 2021 dan Rancangan Malaysia ke-12 (RMK-12).

Hakikat di mana Kerajaan Perikatan Nasional ini telah berubah menjadi sebuah kakistokrasi ini dapat dilihat dengan jelas daripada penangguhan pembentangan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) yang bertujuan untuk menjadi dasar pembangunan negara bagi tempoh lima tahun di antara 2021-2025, yang kini ditangguhkan pembentangannya kepada bulan April tahun ini, selepas satu suku tahun berlalu.

Manakala mengenai Belanjawan 2021 pula, Menteri Kewangan, Tengku Zafrul Abdul Aziz masih belum memberikan sebarang respons yang meyakinkan kepada seruan mantan Menteri Kewangan, Lim Guan Eng, bahawa pakej rangsangan ekonomi tambahan bernilai RM45 bilion sangat diperlukan untuk menyelamatkan pekerjaan berikutan kenaikan kadar pengangguran yang tidak dijangka kepada 4.7 peratus dan penguncupan indeks pengeluaran perindustrian (IPI) sebanyak 0.5 peratus pada Oktober 2020.

Tunjang Ketiga – Memastikan kestabilan politik dengan penekanan yang kuat pada pemerintahan yang baik sebagai asas pemulihan ekonomi yang mampan.

Tidak ada kestabilan politik mahupun pentadbiran yang baik. Kerajaan pintu belakang Perikatan Nasional yang tidak mempunyai keabsahan yang diciptakan melalui konspirasi Langkah Sheraton adalah kerajaan yang paling tidak stabil dalam sejarah Malaysia — bukan sahaja akibat perpecahan dalam pakatan pemerintah, tetapi juga disebabkan oleh majoriti yang amat tipis yang dimiliki oleh kerajaan di Parlimen.

Sangat rapuh dan tidak stabil kerajaan ini sehingga Perdana Menteri tidak berani menggantikan Menteri Kesihatan beliau yang telah kehilangan semua kredibilitinya selepas beliau melakukan beberapa kesilapan besar dengan kenyataan seperti mengatakan “air suam menjadi penawar Covid-19”, “500 negara di seluruh dunia”, dan “15 negeri di Malaysia”, meninggalkan negara untuk berhadapan dengan wabak Covid-19 tanpa kepimpinan seorang menteri kesihatan yang kompeten.

“Tadbir urus yang baik” menjadi satu jenaka, kecuali jika Perdana Menteri bersedia untuk menggantikan ahli-ahli politik dalam pelbagai syarikat dan agensi berkaitan kerajaan (GLCS) dengan golongan profesional untuk memastikan bahawa mereka beroperasi secara profesional dan berintegriti.

Semua orang, termasuklah Perdana Menteri dan Menteri-menteri beliau, takut dengan penerbitan Indeks Persepsi Rasuah (CPI) Transparency International yang akan diterbitkan akhir bulan ini – kerana ia akan menjadi kad laporan global terbaru mengenai “tadbir urus yang baik” kerajaan Perikatan Nasional.

Tunjang Keempat – Memartabatkan kedaulatan negara dan memperkukuhkan kedudukan Malaysia di pentas dunia.

Laporan terbaru mengenai kedudukan Malaysia yang semakin corot di pentas dunia di mana Vietnam akan mengatasi Malaysia untuk menjadi ekonomi ke-4 terbesar di Asia Tenggara.

Walaupun Malaysia mencapai prestasi CPI TI 2019 terbaik dalam 25 tahun, dengan peningkatan satu tahun enam mata untuk skor CPI TI sebanyak 53 dan 10 tempat untuk ranking TI CPI sebanyak 51, tidak ada yang mengharapkan peningkatan pada CPI 2020 TI.

Dalam Kedudukan Bloomberg Covid Resilience kedua yang dikeluarkan pada 21 Disember tahun lalu, Malaysia kalah dengan New Zealand, Taiwan, Australia, Singapura, Jepun, Korea Selatan, China, Vietnam, Hong Kong, Thailand dan Bangladesh.

Bloomberg Covid Resilience Ranking bulanan memberikan gambaran mengenai tempat terbaik dan terburuk untuk berada di era Covid-19.

Malaysia telah mengalahkan China kerana mempunyai jumlah kes Covid-19 yang lebih kumulatif – China berada di kedudukan ke-82 dunia dengan jumlah terkumpul sebanyak 87.093 kes Covid-19 sementara Malaysia telah melonjak dua langkah ke kedudukan 72 dengan 115.078 kes Covid-19 .

Pada satu masa, Malaysia berada di kedudukan 50 di belakang China, negara di mana pandemi pertama kali bermula dan yang mempunyai 40 kali jumlah penduduk di Malaysia.

Adakah ini cara untuk “memperkukuhkan kedudukan Malaysia di pentas dunia”?

Tunjang Kelima – Mengeratkan hubungan antara kaum dan agama dalam membentuk masyarakat yang bersatu menentang sebarang ancaman.

Malaysia tidak pernah lebih terpolarisasi antara kaum dan agama kerana kempen pembohongan, kepalsuan dan berita palsu yang telah lama dilakukan oleh pihak kerajaan.

Tidak ada tanda-tanda dalam sepuluh bulan pemerintahan Perikatan Nasional bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap kempen misinformasi jahat untuk mempolarisasi kaum dan agama di Malaysia.

Adakah Perdana Menteri, Tan Sri Muyhiddin Yassin telah berubah menjadi “Rakyat Malaysia, kemudian Melayu” sejak daripada pengumuman beliau sedekad lalu yang mengatakan bahawa beliau “Melayu, kemudiannya rakyat Malaysia”?

Lim Kit Siang AHLI PARLIMEN ISKANDAR PUTERI

Kenyataan media oleh Lim Kit Siang di Gelang Patah pada hari Sabtu, 2 Januari 2021