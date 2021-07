#kerajaangagal178 – Sekiranya 13,215 kes Covid-19 yang dicatatkan semalam adalah jumlah purata kes untuk sepuluh hari akan datang, Malaysia kemungkinan akan mencapai sejuta kes Covid-19 dan berada di kedudukan ke-30 antara negara-negara di dunia dengan jumlah kumulatif kes Covid-19 tertinggi semasa Parlimen bersidang pada 26 Julai

Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin perlu menyedari bahawa Malaysia adalah salah satu negara dengan prestasi paling teruk di dunia dalam menangani wabak Covid-19 terutama sepanjang darurat berkuatkuasa sejak enam bulan lalu.

Dalam apa jua ukuran, sama ada kecil mahupun besar, Malaysia telah duduk sebaris dengan negara-negara yang menunjukkan prestasi terburuk di dunia dalam menangani wabak Covid-19.

Dengan jumlah kumulatif kes Covid-19 berjumlah 880,782, kita kini berada di kedudukan ke-32 antara negara-negara dengan jumlah kumulatif kes Covid-19 tertinggi, sedangkan lapan bulan yang lalu, kita berada di kedudukan ke-85 – mengatasi 53 negara.

Sekiranya 13,215 kes Covid-19 yang dicatatkan semalam adalah jumlah purata kes untuk sepuluh hari akan datang, Malaysia kemungkinan akan mencapai sejuta kes Covid-19 dan berada di kedudukan ke-30 antara negara-negara di dunia dengan jumlah kumulatif kes Covid-19 tertinggi semasa Parlimen bersidang pada 26 Julai — memintas Portugal dan Pakistan yang masing-masing berada di kedudukan ke-31.

Dalam indeks “Jumlah kes per sejuta penduduk” untuk 14 Julai 2021 seperti disiarkan di laman web Our World in Data, Malaysia mencatatkan 26,804 kes — angka tertinggi di Asia, ASEAN dan Asia Pasifik, menewaskan China, India, Jepun, Indonesia dan Filipina.

Dalam indeks “Kes harian per sejuta penduduk” untuk 14 Julai 2021 seperti disiarkan di laman web Our World in Data, Malaysia mencatatkan 299.15 kes, tidak hanya menewaskan China, India, Jepun, Indonesia dan Filipina, bahkan mendahului Amerika Syarikat, Brazil dan Mexico.

Kita adalah negara ke-13 teratas untuk kedua-dua kategori jumlah kes harian baharu Covid-19 dan jumlah kes kematian baharu akibat wabak itu.

Ketua Pengarah Kesihatan Noor Hisham Abdullah benar apabila mengatakan trend peningkatan kes Covid-19 tidak hanya berlaku di Malaysia, kerana seluruh dunia dipengaruhi oleh varian Delta yang lebih dominan, termasuk negara jiran kita dan UK.

Namun kedudukan dominan Malaysia antara negara-negara dengan prestasi terburuk dalam menangani wabak Covid-19 diserlahkan lagi oleh lonjakan kes Covid-19 semasa di dunia dan pengalaman UK dan kedua-duanya merupakan petunjuk keadaan Covid-19 yang semakin buruk di Malaysia dan memberi tanda amaran untuk tidak menganggap vaksinasi sebagai penawar ajaib bagi menangani wabak Covid-19.

United Kingdom mempunyai kadar vaksinasi tertinggi di dunia, lebih tinggi daripada Amerika Syarikat, dengan 52.9 peratus populasi UK diberi vaksin sepenuhnya dan 69% penduduk mendapat satu dos vaksin, berbanding 48.3% populasi diberi vaksin sepenuhnya dan 55.8% penduduk mendapat satu dos vaksin di Amerika Syarikat.

Tetapi di UK, jangkitan Covid-19 meningkat empat kali ganda dalam tempoh sebulan sejak awal bulan Jun, dan negara itu mencapai 48,553 kes semalam dan kemungkinan akan meningkat lebih tinggi. Setiausaha kesihatan England memberi amaran bahawa kes-kes itu boleh meningkat hingga 100,000 setiap hari setelah sekatan seperti pemakaian pelitup muka dan amalan penjarakan sosial di tempat awam pada 19 Julai ditarik balik pada 19 Julai.

Kerajaan harus mengambil berat terhadap amaran Setiausaha Agung Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus bahawa dunia sedang berada dalam tahap awal gelombang baharu Covid-19 yang disebabkan oleh varian Delta, yang membalikkan trend penurunan berterusan kes Covid-19 dan kes kematian dengan meningkatkan kadar vaksinasi di Eropah dan Amerika Utara.

Minggu lalu menandakan minggu keempat berturut-turut peningkatan kes Covid-19 di seluruh dunia, dengan kenaikan dicatat di semua kecuali satu daripada enam wilayah WHO. Kes kematian juga meningkat kembali, setelah 10 minggu mengalami penurunan berterusan.

Varian Delta kini terdapat di lebih dari 111 negara dan WHO menjangkakan ia akan menjadi varian Covid-19 yang dominan yang menular di seluruh dunia.

Pada hari Isnin, saya bertanya berapa bahagian kes Covid-19 di negara ini adalah dari varian Delta? 50%, 70% atau 90%?

Tidak ada jawapan, dan ini adalah salah satu dari banyak contoh kegagalan strategi komunikasi kerajaan dalam menangani wabak Covid-19.

Ketika darurat diisytiharkan pada 11 Januari 2021 untuk memerangi wabak Covid-19, Malaysia mempunyai 135,992 kes Covid-19 dan 551 kematian Covid-19. Kini, enam bulan kemudian, kita mempunyai 880,782 kes Covid-19 dan 6,613 kematian Covid-19 atau lebih daripada enam kali ganda kes Covid-19 dan 12 kali ganda kematian Covid-19.

Rakyat Malaysia tidak dapat memahami bagaimana Perdana Menteri dapat menganggap ini sebagai kejayaan dalam perang melawan wabak Covid-19.

Dua hari lalu, Timbalan Perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob berkata bahawa seluruh negara dijangka memasuki Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara pada awal Ogos berdasarkan prestasi Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan (NIP) di mana Individu yang menyelesaikan dua dos vaksin mencapai unjuran 10 peratus yang ditetapkan untuk negara ini.

Di bawah Pelan Pemulihan Negara yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada 15 Jun, peralihan dari Fasa 1 ke Fasa 2 adalah setelah nilai ambang untuk tiga petunjuk utama berikut dipenuhi, iaitu:

Jumlah kes harian Covid-19 turun ke bawah paras 4,000 Penggunaan katil di unit rawatan rapi (ICU) pada tahap sederhana 10 peratus penduduk menerima dua dos vaksin.

Seorang pakar virologi di Universiti Sains Malaysia telah memberi amaran bahawa jangkitan harian Covid-19 boleh meningkat sehingga 20,000 kes sehari dalam tempoh dua minggu lagi, memandangkan peningkatan kes disebabkan oleh varian Delta yang lebih menular.

Bagi penggunaan katil di unit rawatan rapi (ICU), kisah dan gambaran hospital di Lembah Klang yang bergelut untuk merawat pesakit Covid-19 yang semakin meningkat, dan krisis bekalan oksigen di India yang kini sudah tiba di Malaysia, adalah jawapan terbaik.

Bagaimana seluruh negara boleh memasuki Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara pada bulan Ogos apabila kes harian Covid-19 akan melebihi tiga kali ganda atau empat kali ganda jumlah purata 4,000 kes setiap hari dan unit ICU hospital di Lembah Klang semakin sesak dan diambang kelumpuhan?

Kabinet Muhyiddin tidak boleh memberikan gambaran palsu dan tidak jujur mengenai wabak Covid-19 atau mendakwa bahawa strategi kerajaan, termasuk pelaksanaan darurat selama enam bulan, bukanlah kegagalan yang menyedihkan dalam perang melawan wabak Covid-19.

Kejujuran adalah polisi terbaik dan kerajaan harus menanggung kesalahannya dalam melaksanakan strategi yang gagal dalam perang melawan wabak Covid-19, kerana rakyat dapat memaafkan kesalahan tetapi bukan ketidakjujuran.

Sudah tiba masanya untuk membuang Dasar Pemulihan Negara dan sidang lima hari Parlimen yang bermula pada 26 Julai harus digunakan untuk menyusun strategi dan pendekatan baru untuk mengendalikan wabak Covid-19 di Malaysia dan mengembalikan Malaysia ke keadaan normal supaya rakyat Malaysia dapat belajar untuk hidup bersama dengan wabak ini.

Lim Kit Siang AHLI PARLIMEN ISKANDAR PUTERI

Kenyataan media oleh Lim Kit Siang di Kuala Lumpur pada hari Jumaat, 16 Julai 2021