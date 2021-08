Adakah Malaysia bersedia untuk berdepan ancaman Varian Delta yang semakin meningkat?

Menurut testimoni baru-baru ini oleh Ketua Kumpulan Vaksin Oxford, Profesor Sir Andrew Pollard kepada kumpulan parlimen seluruh parti (APPG) United Kingdom mengenai coronavirus, mencapai imuniti kelompok “bukanlah suatu kemungkinan” dengan penularan varian Delta yang ada sekarang.

Media Britain melaporkan bukti yang dikemukakan Pollard kepada kumpulan parlimen UK pada Selasa yang mengatakan hakikat bahawa vaksin tidak dapat menghentikan penyebaran Covid-19 bermaksud usaha untuk mencapai ambang imuniti secara keseluruhan dalam populasi sebenarnya adalah suatu “mitos”.

Beliau berkata: “Masalah dengan virus ini ialah ia bukannya penyakit campak. Sekiranya 95% populasi diberi vaksin campak, virus tersebut tidak dapat menular dalam masyarakat.

“Varian Delta masih akan menjangkiti orang yang telah divaksin. Dan itu bermaksud bahawa sesiapa yang masih belum divaksin akan dijangkiti virus… dan kita tidak mempunyai apa-apa yang akan [sepenuhnya] menghentikan penularannya.”

Pihak berkuasa harus mengambil kira hakikat bahawa meskipun vaksin yang ada sangat efektif untuk mencegah penyakit dan kematian Covid yang serius, ia tidak menghentikan seseorang yang telah diberikan vaksin sepenuhnya daripada dijangkiti Covid-19.

Konsep imuniti kelompok atau populasi bergantung pada sebilangan besar populasi yang memperoleh imuniti – sama ada melalui vaksinasi atau jangkitan sebelumnya – yang, pada gilirannya, memberikan perlindungan tidak langsung dari penyakit berjangkit bagi yang tidak divaksin dan mereka yang tidak pernah dijangkiti sebelumnya.

Data dari kajian baru-baru ini yang dijalankan oleh Imperial College London menunjukkan bahawa individu berusia 18 hingga 64 tahun yang telah divaksin sepenuhnya mempunyai risiko 49% lebih rendah untuk dijangkiti berbanding dengan individu yang tidak divaksin. Hasil kajian itu juga menunjukkan bahawa individu yang diberi vaksin sepenuhnya separuh kemungkinan akan didapati positif setelah bersentuhan dengan seseorang yang menghidap Covid (3,84%, turun dari 7,23%).

Bagaimana Malaysia boleh mengaku memiliki strategi dan pendekatan “keseluruhan negara” dalam perang melawan Covid-19, sedangkan Parlimen dikunci dan Jawatankuasa Pilihan Parlimen dihalang daripada berfungsi?

Kita harus mengambil langkah selanjutnya, pertama; mempercepat program vaksinasi negara yang ketika ini agak perlahan untuk mengelakkan berlakunya pandemik di kalangan individu yang tidak divaksin (pandemic of the unvaccinated), kerana setakat ini hanya 30 peratus populasi telah diberikan vaksin sepenuhnya sementara sekitar 50 peratus populasi telah menerima satu dos vaksin; dan kedua, untuk mempersiapkan sistem kesihatan awam, yang kini berada di ambang kelumpuhan di kawasan tertentu, supaya peningkatan permintaan ICU, katil hospital, bekalan oksigen dan sokongan perubatan dapat diatasi apabila berlaku lonjakan kes Covid-19 yang baru ekoran daripada penularan varian Delta, Delta Plus, Lambda dan varian lain yang lebih mudah ditularkan dan menular, yang mana antaranya mungkin kebal terhadap vaksin.

Lim Kit Siang AHLI PARLIMEN ISKANDAR PUTERI

Kenyataan media (2) oleh Lim Kit Siang di Kuala Lumpur pada hari Jumaat, 13 Ogos 2021