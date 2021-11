Sikap terus berdiam diri Wee Ka Siong tidak dapat menutup 5 pembohongan besarnya di kaca televisyen

Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong telah memalukan Kerajaan dengan tanpa rasa malu enggan menjawab Ahli Parlimen DAP Bangi dan bekas Timbalan Menteri Dr Ong Kian Ming mengenai 5 pembohongan besar yang dibuat Wee di kaca televisyen semasa berdebat dengan saya mengenai dasar kabotajnya berkenaan pembaikan kabel dasar laut pada 2 November 2021. Dr Ong telah menyemak fakta yang dikemukakan Wee dan mendapati ia bukan sahaja mengelirukan tetapi jelas palsu. Wee tidak membuat tuntutan yang sama terhadap saya mengenai apa yang saya katakan pada 2 November.

1) NTT BUKAN Pemegang Saham Tunggal Dan Pemilik Projek Kabel Bawah Laut Apricot Yang Dicadangkan

Wee berulang kali menyatakan bahawa syarikat telekomunikasi Jepun, NTT, adalah pemilik tunggal projek kabel dasar laut bawah laut Apricot sejauh 12,000 km yang akan memintas Malaysia. Dr Ong telah mendedahkan pembohongan ini kerana terdapat pemegang saham lain dalam projek itu termasuk Google, Facebook, PLDT yang merupakan syarikat telekomunikasi terbesar Filipina, dan Chunghwa Telecom, sebuah syarikat telekomunikasi Taiwan.

2) Yoshio Sato Bukan Naib Presiden NTT Dan Mempunyai Syarikat Sendiri.

Yoshio Sato disebut-sebut oleh Wee sebagai pemain penting dalam projek kabel Apricot dan terdapat slaid dalam pembentangannya yang menunjukkan Sato sebagai Naib presiden NTT. Sato hanya seorang pengurus di NTT dan bukan naib presiden NTT. Sato bukan lagi pekerja NTT kerana dia telah meninggalkan NTT untuk menubuhkan syarikatnya sendiri yang berdaftar di Singapura bernama Orient Link Pte Ltd. Dr Ong menegaskan bahawa Sato tidak lagi bersama NTT dan tidak boleh bercakap bagi pihak pelaburan masa depan NTT di rantau ini.

3) Konflik Kepentingan Yoshio Sato Kerana Mempunyai Hubungan Dengan Lim Soon Foo, Penerima Manfaat Utama Dasar Kabotaj Pembaikan Kabel Dasar Laut Oleh Wee.

Yoshio Sato ialah Ketua Pegawai Eksekutif Orient Link Pte Ltd yang merupakan syarikat berdaftar di Singapura yang dipegang oleh Kumpulan NTT dan ditubuhkan dengan rakan kongsi Perbadanan Dana Pembangunan Luar Negara bagi Japan ICT and Postal Services Inc. (JICT) dan WEN Capital Pte. Ltd. (WEN).

Dalam kenyataan akhbar oleh Japan ICT Fund atau JICT bertarikh 13 Dis 2019, menyatakan pengarah Wen Capital tidak lain dan tidak bukan adalah Lim Soon Foo. Lim Soon Foo ialah Pengerusi Eksekutif Kumpulan OMS, satu-satunya syarikat di Malaysia yang mendakwa mempunyai keupayaan membaiki kabel dasar laut dan penerima manfaat terbesar dasar kabotaj yang Wee telah kembalikan apabila beliau menjadi Menteri Pengangkutan.

Lim Soon Foo ialah pengarah Wen Capital Pte Ltd, yang merupakan pemegang sebahagian saham syarikat Sato, Orient Link Pte Ltd, dan juga Pengarah Eksekutif Kumpulan OMS. Memandangkan syarikat Lim adalah penerima manfaat utama dasar kabotaj pembaikan kabel dasar laut, terdapat konflik kepentingan yang jelas di pihak Sato. Ini kerana Sato tidak boleh bercakap secara bebas mengenai pandangannya mengenai dasar kabotaj jika salah seorang pemegang saham syarikatnya juga merupakan penerima manfaat utama dasar ini.

4) Apakah Projek Kabel Ekspres Intra-Asia Dan Adakah Ia Akan Masuk Ke Malaysia Termasuk Sarawak?

Wee mengumumkan pelaburan asing yang besar semasa debat tersebut, iaitu “Projek Kabel Ekspres Intra-Asia” yang sedang dirunding oleh Sato dan akan menghubungkan Jepun, Taiwan, Filipina, Brunei, Sarawak, Semenanjung Malaysia dan Singapura. Pengumuman sedemikian semasa debat dan tidak dilakukan melalui forum yang betul bersama pelabur asing di mana semua kelulusan diberikan tidak menimbulkan keyakinan.

Oleh kerana Sato tidak bekerja dengan NTT, ini tidak boleh dianggap sebagai projek rasmi NTT. Ia hanyalah satu projek yang dicadangkan daripada pelbagai projek kabel dasar laut di rantau ini. Di samping itu, Sato dengan jelas mengatakan bahawa “Saya memerlukan bantuan besar anda untuk projek ini” kepada Dr Wee, dengan jelas menunjukkan kebergantungannya untuk berharap pada bantuan Wee dan bahawa Sato tidak boleh dipercayai dan bebas dalam keterangannya kepada Wee.

5) Kapal Lodbrog Yang Baru Dibeli Oleh Kumpulan OMS Tidak Memiliki Keupayaan DP2 Yang Diperlukan Bagi Pembaikan Kabel Dasar Laut.

Wee juga mendakwa bahawa kumpulan OMS baru-baru ini membeli sebuah kapal dengan nama Lodbrog yang mempunyai keupayaan pembaikan kabel dasar laut Penetapan Kedudukan 2 (DP2). Walau bagaimanapun, laman web OMS jelas menunjukkan bahawa Lodbrog hanya mempunyai keupayaan DP1, dan bukan keupayaan DP2 yang didakwa Wee semasa debat tersebut. Tidak hairanlah Facebook, Google, Microsoft dan Amazon Web Services telah menulis tiga surat kepada Perdana Menteri, yang terbaru pada 1 September 2021, menentang dasar kabotaj Wee dan meminta pengembalian semula pengecualian untuk kapal asing yang menjalankan pembaikan kabel dasar laut.

Analisis Akhir

Kegagalan Wee untuk memberi penjelasan mengenai perkara ini akan terus mencemarkan reputasi Malaysia di kalangan industri digital antarabangsa dan memdatangkan risiko terhadap RM12-15 bilion dalam pelaburan digital yang disebut oleh bekas Pengerusi MDEC Dr Rais Husin selain daripada kerugian langsung RM1.7 bilion yang dibangkitkan oleh MIDF Research House.

Lim Guan Eng SETIAUSAHA AGUNG DAP & AHLI PARLIMEN BAGAN

Kenyataan media oleh Lim Guan Eng di Kuala Lumpur pada hari Rabu, 10 November 2021