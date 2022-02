Zuraida perlu terangkan maksud sebenar “under one roof” dalam wawancaranya di Thesundaily.my dan bukan menuduh saya tidak bagus dalam Bahasa Inggeris

Saya rasa lucu bila baca respons Menteri MPIC Zuraida Kamaruddin terhadap kenyataan saya berkenaan cadangan beliau untuk meletakkan MPOB, MPOC dan MPOCC di bawah satu bumbung (will be brought under one roof) dalam artikel yang disiarkan dalam Thesundaily.my pada 17 Februari 2022. (https://www.thesundaily.my/local/zuraida-malaysia-seeks-new-markets-for-palm-oil-DH8867647)

Selepas saya mengeluarkan kenyataan akhbar dan menasihati beliau jangan buat demikian, Zuraida kemudian kata letak tiga agensi minyak sawit di bawah satu bumbung bukan bermakna mereka digabungkan.

Zuraida juga berkata “YB Teresa saya rasa pemahaman Bahasa Inggeris dia kurang sikit, saya cakap untuk letak bawah satu bumbung (under one roof) letak bawah satu bumbung bukan maknanya gabung, bawah satu bumbung itu dalam fizikal.” (https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/tempatan/2022/02/19/mungkin-bahasa-inggeris-dia-kurang-sikit-saya-cakap-3-agensi-bawah-1-bumbung-zuraida-bidas-teresa/)

Kalau ini bukan maksud beliau, apakah maksud sebenar Zuraida dalam kenyataannya “di bawah satu bumbung”?

Saya percaya Zuraida tahu MPOB, MPOC dan MPOCC sudahpun terletak dalam satu kementerian. Ini bermaksud ketiga-tiga agensi ini telahpun terletak di bawah “satu bumbung”.

Selain itu, Ketua Pengarah MPOB, Datuk Dr Ahmad Parveez juga berada dalam jawatankuasa pemegang amanah (Board of Trustee) MPOC dan MPOCC.

Dari segi Kementerian pula, Ketua Setiausaha Kementerian, Datuk Ravi Muthayah dan pegawai Bahagian Kemajuan Industri Sawit dan Sago (BISS) Chua Choon Hwa masing-masing menjadi ahli Pemegang Amanah MPOC dan MPOCC. Manakala Timbalan Ketua Setiausaha Komoditi Kementerian, Mad Zaidi pula menjadi Ahli Lembaga Pengarah MPOB.

Ini bermaksud pegawai atasan ketiga-tiga agensi minyak sawit kini memang berhubung rapat dan saling berkait di bawah kementerian. Bukankah ini bermaksud mereka sudah berada di bawah satu bumbung?

Memandangkan Menteri Zuraida berkata pemahaman Bahasa Inggeris saya lemah sehingga saya tidak faham maksud sebenar beliau dalam wawancaranya dalam Thesundaily.my, dan beliau mungkin juga tidak faham kenyataan saya dalam bahasa Inggeris, jadi sekarang saya jawab dakwaan beliau dalam Bahasa Malaysia, dengan harapan beliau faham maksud saya bahawa MPOB, MPOC dan MPOCC memang telah lama berada “di bawah satu bumbung” (under one roof).

Teresa Kok Suh Sim Ahli Parlimen Seputeh

Kenyataan media oleh Teresa Kok Suh Sim di Kuala Lumpur pada hari Ahad, 20 Februari 2022