Terdapat perkara yang amat tidak kena dengan kompas moral pengundi Johor sekiranya mereka tidak menganggap kempen “Apa Malunya BOSSku” Najib hanya sebagai sebuah sarkas sebaliknya menyokong kepulangan Najib, sebagai seorang penjenayah yang telah disabitkan bersalah, sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 atau ke-11

Kita baru sahaja melihat Azrol Rahani beraksi semasa memberikan ucapannya sebentar tadi – seorang rakyat Malaysia yang marah terhadap ketidakadilan dan kesalahan yang berlaku di Malaysia, sama ada mengenai FELDA atau masyarakat Malaysia secara amnya.

Kita memerlukan rakyat Malaysia yang marah, daripada semua kumpulan umur, untuk menzahirkan kemarahan mereka terhadap ketidakadilan dan ketidaksamaan dalam masyarakat kita selepas enam dekad penubuhan negara, untuk kita menuntut reformasi supaya kita dapat memenuhi aspirasi kita untuk menjadi sebuah negara hebat yang bertaraf dunia dan bukannya menjadi sebuah kleptokrasi, kakistokrasi, atau negara gagal, yang akhirnya hanya akan membawa kesengsaraan kepada semua rakyat Malaysia, tanpa mengira latar belakang kaum, agama, atau kawasan.

Malaysia akan menjadi negara pertama yang mencipta sejarah dengan mengembalikan seorang kleptokrat yang telah disabitkan bersalah sebagai Perdana Menteri. Di negara lain, Perdana Menteri dan Presiden yang menjadi kleptokrat dibuang oleh rakyat mereka, tetapi kita kelihatan seperti mengambil satu langkah ke belakang apabila mengangkat seorang kleptokrat untuk kembali sebagai Perdana Menteri.

Kita perlukan golongan muda yang marah, seperti para pemimpin dan ahli-ahli MUDA, untuk menyatakan kemarahan mereka terhadap pelbagai perkara yang salah dalam negara ini – seperti mengapa kita semakin ketinggalan berbanding dengan banyak negara lain dalam setengah abad yang lepas, negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Vietnam dan kini berhadapan kemungkinan ditinggalkan di belakang banyak lagi negara di masa hadapan – seperti Indonesia dan Filipina – sekiranya kita tidak memperbetulkan negara kita.

Mengapakah rasuah dan penyalahgunaan kuasa semakin lama menjadi semakin membarah dan teruk seperti yang ditunjukkan dalam Indeks Persepsi Rasuah (CPI) Transparency International (TI) untuk dua tahun yang lepas.

Sekiranya seorang kleptokrat yang telah disabitkan bersalah mampu kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia, perkara ini bermakna tidak ada kemungkinan langsung untuk UMNO berubah dan kembali kepada parti Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, dan Tun Hussein Onn, di mana rasuah dianggap sebagai satu perkataan yang menjijikkan dan perlu ditentang sama sekali.d and must be opposed at all costs.

Lim Kit Siang AHLI PARLIMEN ISKANDAR PUTERI

Ucapan oleh Lim Kit Siang dalam ceramah memberikan sokongan kepada calon Muda untuk Bukit Permai, Azrol Rahani, pada hari Rabu, 9 Mac 2022