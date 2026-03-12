Menjamin masa depan generasi kita yang akan datang

Melalui pasang surut sejarah Malaysia, DAP berdiri teguh dalam mempertahankan hak semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama atau kepercayaan. Kami tetap tegas dalam usaha membentuk masyarakat yang lebih demokratik berasaskan keadilan sosial dan peluang yang sama rata. Selama hampir enam dekad, perjuangan kita telah meningkatkan kehidupan rakyat Malaysia biasa. Walau bagaimanapun, Impian Malaysia masih dalam proses dan kami terus berjuang untuk Malaysia mencapai potensi penuhnya.

Nilai kami

Parti Tindakan Demokratik komited untuk memperjuangkan Malaysia yang bebas, adil, berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, kepelbagaian budaya dan tadbir urus yang baik seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.

Kami percaya bahawa usaha berterusan terhadap nilai-nilai ini akhirnya akan meningkatkan kehidupan semua rakyat Malaysia, menjadikan Malaysia ‘suar cahaya dalam dunia yang sukar dan terganggu’ seperti yang dibayangkan oleh Bapa Kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman.

Demokrasi

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Tadbir urus
yang baik

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Hak asasi
manusia

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Kepelbagaian
budaya & bangsa

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Berita terkini

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Insiden Pijak dan Conteng Al-Quran: 4 Pemimpin Melayu DAP Desak Tindakan Tegas Demi Keharmonian Negara
12 March 2026
Empat pemimpin Melayu DAP tampil mengutuk sekeras-kerasnya satu lagi insiden penghinaan terhadap al-Quran yang didakwa berlaku di Sabah, sambil menegaskan...
“DAP kekal komited sepenuhnya terhadap agenda reformasi institusi”
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6 January 2026
Kenyataan Media oleh Pengarah Dasar DAP, Datuk Chan Foong Hin 6 Januari 2026 Saya mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Dato’ Seri...
Isu Timbunan Sampah Di Bukit Bintang: Sikap Tak Bertanggungjawab Ini Mencemarkan Imej Bandar Raya Serta Nama Negara
Isu Timbunan Sampah Di Bukit Bintang: Sikap Tak Bertanggungjawab Ini Mencemarkan Imej Bandar Raya Serta Nama Negara
26 December 2025
Isu kebersihan bandar kembali menjadi perhatian apabila tahap kebersihan di beberapa kawasan tumpuan awam didapati masih membimbangkan, meskipun pelbagai usaha...
Dua Tahun KESUMA di bawah Steven Sim: Dari Gaji Minimum ke Perlindungan 24 Jam
Dua Tahun KESUMA di bawah Steven Sim: Dari Gaji Minimum ke Perlindungan 24 Jam
16 December 2025
Disember ini menandakan dua tahun Kementerian Sumber Manusia (KESUMA) di bawah kepimpinan Steven Sim Chee Keong  melakar hala tuju baharu...
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Kelantan

N. Sembilan

Pulau Pinang

Perlis

Selangor

Terengganu

W.P (Labuan)

Kedah

Melaka

Pahang

Perak

Sarawak

Sabah

W.P (Kuala Lumpur)