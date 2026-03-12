Menjamin masa depan generasi kita yang akan datang
Melalui pasang surut sejarah Malaysia, DAP berdiri teguh dalam mempertahankan hak semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama atau kepercayaan. Kami tetap tegas dalam usaha membentuk masyarakat yang lebih demokratik berasaskan keadilan sosial dan peluang yang sama rata. Selama hampir enam dekad, perjuangan kita telah meningkatkan kehidupan rakyat Malaysia biasa. Walau bagaimanapun, Impian Malaysia masih dalam proses dan kami terus berjuang untuk Malaysia mencapai potensi penuhnya.
Nilai kami
Parti Tindakan Demokratik komited untuk memperjuangkan Malaysia yang bebas, adil, berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, kepelbagaian budaya dan tadbir urus yang baik seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.
Kami percaya bahawa usaha berterusan terhadap nilai-nilai ini akhirnya akan meningkatkan kehidupan semua rakyat Malaysia, menjadikan Malaysia ‘suar cahaya dalam dunia yang sukar dan terganggu’ seperti yang dibayangkan oleh Bapa Kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman.
Demokrasi
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Hak asasi
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Kepelbagaian
budaya & bangsa
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